اليوم السابع
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الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار خلال 2023/ 2024

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:00 ص
الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار خلال 2023/ 2024 ارشيفية ـ محاصيل زراعية
كتبت أسماء أمين

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تستهدف الحكومة خلال خطة عام 23/2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%. ويتأتى ذلك النمو من خلال التوسّع فى تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديرى، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف فى الأسواق التقليديّة فى غرب أوروبا التى تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة فى أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع فى الزراعات العضويّة فى إطار الحفاظ على سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024 للوصول بإجمالى الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة فى حدود 1.8 للفدان، فعلى سبيل الـمثال.

وأشار التقرير، أن الخطة تستهدف التوسّع فى الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدى إلى 220 الف فدان، موضحة أنه فى إطار خطة 23/2024، من الـمُستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديرى لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.

وحول الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، أشار التقرير أنها تتمثل فى التوسّع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن فى عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع فى نظام الزراعة الـمحميّة فى إطار الـمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة فى عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائى، وأيضًا التوسّع فى إنتاج التقاوى الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% فى موسم 2024 حيث تُقدّر الاحتياجات من التقاوى بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع فى تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

 

 


الصادرات

الصادرات الزراعية

القمح

الخضر

الفاكهة

وزارة التخطيط



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