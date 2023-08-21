الجفاف يكلف إسبانيا وإيطاليا 14.6 تريليون يورو حتى عام 2050

فاطمة شوقى

يتسبب الجفاف فى حدوث خسائر طائلة فى اقتصاد دول الاتحاد الأوروبى، حيث تتصدر إيطاليا وإسبانيا الدول الأوروبية فى الخسائر قد تصب إلى 14.6 تريليون يورو، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجفاف يؤثر على جزء كبير من أوروبا، بما في ذلك إسبانيا ، وكذلك موجات الحرارة المتزايدة والمتكررة التى تدمر ، وخاصة حوض البحر الأبيض المتوسط ​​في القارة القديمة ، ليس فقط له عواقب على البيئة وصحة الناس ، بل إنه يؤثر أيضًا على الاقتصاد ، كثيراً.

وهكذا ، خلصت دراسة عن الإجهاد المناخي للاقتصاد الكلي ، أعدتها مجموعة سكوب وكالة التصنيف الأوروبية ، والتي تمثل التعرض النظري للاقتصادات والقطاعات للجفاف ومخاطر المناخ الأخرى ، إلى أن الجفاف قد يكلف إسبانيا وإيطاليا 4 و 6 و 10 تريليون يورو ، على التوالي ، حتى عام 2050، ستكون الخسارة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 8.3% في بلدنا و 5.8% في بلد عبر جبال الألب.

خسائر الاتحاد الأوروبى

تمثل التكاليف المستمدة من قلة الأمطار والمزيد من الأيام مع متوسط ​​درجات حرارة أعلى من المعتاد ، خسائر افتراضية تبلغ 32.7 مليار يورو بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله في الفترة بين 2020 و 2050، ويمثل هذا 3.3% من الإجمالى ، الناتج المحلى الإجمالى لدول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وأوضحت الصحيفة أن موجات الحرارة المتتالية في أوروبا ، جنبًا إلى جنب مع التغيرات في نظام هطول الأمطار ، تعرض بالفعل العديد من المناطق ، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الجنوبية ، لجفاف الأرصاد الجوية ، "يتسبب في أضرار جسيمة لـ النظم الاقتصادية والبشرية والطبيعية تعتبر أحداث الجفاف من بين العديد من الآثار الضارة لتغير المناخ ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يجهد المستثمرون اقتصادات اختبار التعرض للجفاف واكتشاف المخاطر في محافظهم ".

وأشارت الصحيفة إلى أن 70% الخسائر المرتبطة بالجفاف تحدث في أكبر خمسة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي. الدول الواقعة في شمال وغرب القارة ، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا ، هي الأقل تعرضًا لخطر الجفاف ، لكن الخسائر الافتراضية تتعلق بنقص المياه في إسبانيا وإيطاليا ، وهما الاقتصادات الرئيسية في جنوب الاتحاد الأوروبي ، تمثل 45% من إجمالي الخسارة المتوقعة بين الدول الأعضاء (15% في إسبانيا و 30% في إيطاليا) ، فضلاً عن 64% من الخسارة المتوقعة للاقتصادات الخمسة الكبرى.

على المستوى القطاعي ، تشير الدراسة إلى أن الزراعة هي النشاط الأكثر تعرضًا لخطر الجفاف في الاتحاد الأوروبي ، مع خسائر متوقعة تبلغ 1.8 تريليون يورو ، أي ما يعادل 9.8% من دخل القطاع. بلغت نسبة التعرض للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ ، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة ، 6.8% و 6.7% على التوالي. وتعاني القطاعات الاقتصادية الأخرى من خسائر نسبية تتعلق بالجفاف تتراوح بين 4% و 7% من إجمالي الخسارة المتوقعة في الاتحاد الأوروبي.