"التعليم" تشدد على تطبيق عقوبات الغش فى امتحانات الثانوية العامة دور ثان

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معاقبة كل من يتورط فى غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان، مشدد على أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات والعقوبات الإدارية التى تمت بامتحانات الدور الأول.

وحذرت الوزارة، الطلاب من تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، والتأكد من أن فريق مكافحة الغش والوزارة لديها القدرة لضبط المتورطين فى الغش.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن للأسرة دور كبير فى توعية أبنائهم من خطورة الغش سواء على مستقبلهم أو بشأن العقوبة التى ستطبق على الطالب المتورط فى الغش، مشددة على أن العقوبة تصل للحرمان عامين من الامتحانات هذا العام والعام القادم .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 19 أغسطس الحالى، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، و الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.