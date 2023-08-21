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"التعليم" تشدد على تطبيق عقوبات الغش فى امتحانات الثانوية العامة دور ثان

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:00 ص
"التعليم" تشدد على تطبيق عقوبات الغش فى امتحانات الثانوية العامة دور ثان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معاقبة كل من يتورط فى غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان، مشدد على أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات والعقوبات الإدارية التى تمت بامتحانات الدور الأول.

وحذرت الوزارة، الطلاب من تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، والتأكد من أن فريق مكافحة الغش والوزارة لديها القدرة لضبط المتورطين فى الغش.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن للأسرة دور كبير فى توعية أبنائهم من خطورة الغش سواء على مستقبلهم أو بشأن العقوبة التى ستطبق على الطالب المتورط فى الغش، مشددة على أن العقوبة تصل للحرمان عامين من الامتحانات هذا العام والعام القادم .
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان  السبت 19 أغسطس الحالى، حيث أدى الطلاب الامتحان  فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، و الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة دور ثان

نشر أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانويه العامه دور ثان

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