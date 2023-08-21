التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالبلينا جنوب سوهاج

لقى شاب يبلغ من العمر 26 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل بجوار العبارة النهرية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم إنشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عيها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى برديس المركزى يفيد بوصول شاب جثة هامدة على إثر تعرضه لحالة غرق بنهر النيل أثناء السباحة تم إنتشال الجثة وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وبالفحص تبين عقب الإنتقال والمعاينة غرق ع . م . إ 26 سنة بنهر النيل بجوار العبارة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

يذكر أن مستشفى سوهاج الجامعى أستقبل ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة مصابة بحروق بالفخذين من الدرجة الأولى عقب إمساك النيران بملابسها عقب نشوب حريق بالمنزل بناحية قرية البهاليل بجوار الوحدة الصحة دائرة مركز اللمراغة شمال محافظة سوهاج.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية البهاليل دائرة مركز المراغة شمال المحافظة ووجود مصابه وتم نقلها للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بمنزل بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة ص . م . م 35 سنة بحروق بالفخذين من الدرجة الأولى وتم إحتجازها بقسم الحروق بمستشفى سوهاج الجامعى وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة لها وجار متابعة الحالة.

تم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق والتي تمكنت من السيطرة عليه والحد من إنتشارة وانحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية بالمنزل محل الحريق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.