التحفظ على 40 طن زيت خام مكرر بمصنع دون تراخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 40 طن زيت طعام خام مكرر داخل مصنع يُدار بدون ترخيص خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز بلبيس.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين،بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية عبارة عن زيت طعام خام مكرر لإعادة تعبئته يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وإستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار 40 الف لتر زيت طعام ما يُعادل 40 طن وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة رقم 15691جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد صاحب المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.