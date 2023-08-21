وقال المسؤول، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إنه فى حين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.