البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النيل للإنتاج الإذاعى بقيمة 85 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة النيل للإنتاج الإذاعي بحجم تداول بلغ 275 ألف سهم بحوالي 85 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ابن سينا للإسكان بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 6.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة ألفا مصر للاستثمار الصناعي بحجم تداول 23 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون جنيه.

وحسب تقرير البورصة المصرية اليومي، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 935 ألف سهم بقيمة 100.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 47 عملية.

وكان أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، قد تباين خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.16%، والعرب على 4.35%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والعربية للشراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7500 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5399 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5447 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.