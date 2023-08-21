البابا تواضروس الثانى يحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان فى المجر

كتب: محمد الأحمدى

حصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان فى المجر.

وحضر قداسة البابا مساء اليوم القداس الاحتفالي الذي أقامته الكنيسة المجرية في بازيليكا القديس شتيڤن بمناسبة ذكرى القديس شتيڤن، وهي الذكرىالمرتبطة بالعيد القومي للمجر، حيث تقام فيها احتفالات سنوية تعد الأكبر على الإطلاق هناك.

وترأس القداس الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، بمشاركة سفير الڤاتيكان في بودابست المونسنيور مايكل والاس باناخ وأساقفةالكنيسة المجرية والآلاف من الشعب المجري.

ويعد الملك شتيڤن الأول هو مؤسس دولة المجر حوالي عام 1000 ميلادية، وهو الملقب بقديس المجر، والملك الذي صنع نهضة المجر، وحافظ على الايمان المسيحى، ليس في المجر وحدها بل في أوروبا كلها.