اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 09:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين في نابلس ويعتقل مشتبها به بتنفيذ عملية حوارة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 07:05 م
الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين في نابلس ويعتقل مشتبها به بتنفيذ عملية حوارة قمع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصاب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس، خلال اقتحامه بلدة "بيتا"، الواقعة جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، كما داهمت أحد المنازل وفتشته.

وبالتزامن مع الاقتحام، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي (جالاتس) أنه تم اعتقال من يُشتبه أنه نفذ عملية "حوارة" قبل يومين والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين في البلدة الواقعة جنوب "نابلس".

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

حوارة

اسرائيل

عملية حوارة



الموضوعات المتعلقة

فلسطين تعلن تعليق دوام المدارس فى بلدة حوارة اليوم الأحد

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العربية والدولية حتى الظهيرة..خارجية فلسطين: ننظر بخطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة"..ترامب يهدد بمقاطعة أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين..ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى أوروبا بنسبة 12.4%

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:00 م

الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة"

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:02 ص

الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصاره لـ "نابلس" للوصول لمُنفذ عملية إطلاق النار فى "حوارة"

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة