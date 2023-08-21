ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الدفاع العراقي، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس أركان الجيش العراقي بقائد قوات التحالف الدولي، بحضور مدير الاستخبارات العسكرية العراقي.