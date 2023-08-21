أعلن الإليزيه الاثنين، عن مقتل عسكري فرنسي في العراق خلال مهمة تدريب مع الجيش العراقي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
وكان قد بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلين، التعاون العسكري المشترك في مجالي التدريب والتسليح.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الدفاع العراقي، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس أركان الجيش العراقي بقائد قوات التحالف الدولي، بحضور مدير الاستخبارات العسكرية العراقي.
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