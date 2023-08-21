وكالات

أعلن الإليزيه الاثنين، عن مقتل عسكري فرنسي في العراق خلال مهمة تدريب مع الجيش العراقي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلين، التعاون العسكري المشترك في مجالي التدريب والتسليح.