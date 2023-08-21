الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين اثنين بمحافظة بورسعيد

كتب - أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الادارة العليا بمجلس الدولة ، برفض الطعن المقام من موظفين اثنين بمجافظة بورسعيد، وأيدت المحكمة حكم أول درجة المتضمن مجازاة الأول بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، والثانية بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

قالت المحكمة، ان المحال الأول تعدى بالألفاظ غير اللائقة على مديرة بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي يوم 21/7/2019، تعدى بالضرب على العامل بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد بصفعه على وجهة حال المشادة الكلامية بينه وبين مديرة النادي.

أما المحال الثانية تعدت بالسب على مدير نادي العاملين بمحافظة بورسعيد بمقر النادي، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وأشارت المحكمة، إلى أن الطاعنين قد أحيلوا الي المحكمة التأديية وقد أصدرت حكماً بمجازتهم، وإذ لم يلقْ الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة ايدت حكم أول درحة فيما تضمنه من مجازتهم .