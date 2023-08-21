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الإدارة العامة للمرور تحرر 102 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:31 م
الإدارة العامة للمرور تحرر 102 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (102591) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (34239)  مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (7383) مخالفة السير بدون تراخيص، و(4) مخالفات دراجات نارية، و (16) مخالفة موقف عشوائى، و(9653) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


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