اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:47 م
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الأمن العام يضبط 142 قطعة سلاح و304 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:25 م
الأمن العام يضبط 142 قطعة سلاح و304 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون خلال 24 ساعة وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (304) قضية مخدرات ، (142) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (70706) حكم قضائى متنوع

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 


مخدرات

سلاح

وزارة الداخلية



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