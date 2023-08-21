الأرصاد تكشف أعلى درجة حرارة متوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تزامنا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية واعتدال درجات الحرارة.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الحالى على الأقل ، لافتا إلى أن أعلى نسب رطوبة على محافظات الساحل الشمالى.

وأضاف أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية على أغلب الأنحاء عدا جنوب الصعيد حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها هناك ، لافتا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة .

وتابع: خلال هذا التوقيت تتكون للشبورة فى الصباح الباكر تكون خفيفة وغير مؤثرة ، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية أحيانا على جنوب سيناء ، و تظهر السحب المنخفضة التى تحجب جزء من أشعة الشمس خلال ساعات الصباح وتعطى مزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد ، واضطراب الملاحة على خليج السويس لمدة 72 ساعة قادمة .

وحول إمكانية تعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة بعد هذا الاستقرار ، أشار إلى أن الفرصة مازالت قائمة وقد تشهد البلاد موجات شديدة الحرارة ولكنها متوقع أن تكون موجات قصيرة المدى لن تزيد على يوم او يومين

وحول أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها خلال هذه الفترة ، أشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة لن تتعدى 34 درجة ، وعلى جنوب الصعيد أعلى درجات متوقع تسجيلها 45 درجة .

ويشهد اليوم الإثنين ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 28 درجة.