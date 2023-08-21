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الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس.. وتؤكد: أمطار رعدية جنوب سيناء

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:10 ص
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس.. وتؤكد: أمطار رعدية جنوب سيناء درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء و مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه.
 
وحذرت هيئة الأرصاد:  من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3.5) متر .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الإثنين: القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  28 درجة.

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