اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل

الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:00 ص
اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل كورونا في إسرائيل
وكالات

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أفاد موقع "واللا" العبري بأنه تم اكتشاف أول حالة مؤكدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا BA2.86 (Pyrola) بنهاية الأسبوع في إسرائيل.

وأوضح تقرير "واللا" أن هذا الفيروس ليس متحورا فرعيا من "أوميكرون"، ولكنه سلالة جديدة من "الفيروس".

وتمت الإشارة إلى أن الرجل المصاب كبير في السن، ولم يتواجد خارج البلاد مؤخرا، ما يدل على أن هذه السلالة شائعة في إسرائيل، علما أن المريض يتلقي العلاج في المستشفى وحالته معتدلة.

وبين قسم المختبرات في إيخيلوف، حنوخ جولدشميت أن "هذه سلالة جديدة بمعدل 36 طفرة جديدة، أي بقدر كبير من التغييرات، لذا فهي مختلفة عما هو معروف، وقد قررت منظمة الصحة العالمية مراقبتها، ودلت النتائج الأسبوع الماضي، على وجود مثل هذه الحالات أيضا في الدنمارك والولايات المتحدة"، لافتا إلى أنه "لا مجال بعد للتحديد ما إذا كان هذا الفيروس أكثر فتكا أو معديا قياسا بغيره من المتغيرات الأخرى".

 


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