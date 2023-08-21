اعترافات نصابين بالقاهرة: "انتحلنا صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال تاجر عملة"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

لجأ نصابون لحيلة ماكرة للاستيلاء على أموال تاجر عملة بالقاهرة، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة للاستيلاء على العملات، فتم القبض عليهم، واعترف المتهمون بأن أحدهم يتعامل مع تاجر العملة من فترة واختمرت في ذهنه فكرة انتحال الصفة للاستيلاء على العملات، حيث وضع المتهمون سيناريو الجريمة ونفذوه.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالنصب على آخر بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت ـ بناء على توجيهات اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة ـ من ضبط (7 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع فى النصب على (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم الشرابية "بحوزته مبلغ مالى") بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتعامل معه فى مجال الإتجار بالنقد، اختمرت فى ذهنه الشروع فى النصب على المجنى عليه بأسلوب انتحال الصفة، حيث قام بالتواصل معه بزعم رغبته فى تبديل مبلغ مالى "عملات أجنبية" إلى العملة المحلية واتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لإنتحال صفة رجال شرطة للنصب على المجنى عليه أثناء عملية تغيير العملة وقاموا بالتوجه لمحل الضبط وإرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.