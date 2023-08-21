اعترافات المتهمين بالتشاجر بعين شمس: "خلافات قديمة السبب"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أدلى المتهمون بالتشاجر في عين شمس بالقاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدين أن خلافات وقعت بينهم، حاول الوسطاء حلها لكنهم فشلوا، فوقعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء سقط فيها عددا من المصابين وتم ضبط الباقيين.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش.

بالانتقال والفحص ـ بناء على توجيهات اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالمديرية ـ تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( المصاب ، وآخر )، طرف ثان (3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة") بسبب حدوث مشادة كلامية بين إثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول ، واستخدام أحد أفراد الطرف الثانى "فرد خرطوش" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام .