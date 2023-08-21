ارتفاع أسعار النفط مع قلة المعروض بعد توقعات بخفض صادرات "أوبك +"

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع قلة المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من السعودية وروسيا خلال أغسطس الجاري.

وصعدت أسعار خام برنت 75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتًا إلى 82.05 دولار للبرميل وينقضي أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر غدا الثلاثاء، وارتفعت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 73 سنتا إلى 39ر81 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات التي جمعتها في وقت سابق هذا العام، إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" و"أوبك+"، ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.