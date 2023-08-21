إنشاء مجمع مصالح حكومية مميكن بمدينة الخارجة بتكلفة مليار جنيه.. تفاصيل

كتب- على عبد الرحمن

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الاثنين مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وفي بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه ، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات.

ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بالمديريات الخدمية الموجودة في المبني وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني الوادي الجديد بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأشار محافظ الوادي الجديدة إلى أنه تم تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للمبني والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما ناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء محمد الزملوط المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024 ، والجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أية عقبات تواجه عمليات التنفيذ، مما يسهم في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية، وإنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية .

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلى أنه سوف يتم توزيع استثمارات الخطة الجديدة بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقوم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري، حيث تم الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية علي أكمل وجه.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال اللقاء مع محافظ الوادي الجديد جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في خلق فرص عمل للمرأة و تشغيل للشباب وتحسين الدخول ودراسة إمكانية التعاون بين تلك المبادرة وعدد من الشباب العاملين في هذا المجال ببعض المحافظات المصرية ومنها القليوبية والغربية ، كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل الدعم من منصة «أيادي مصر» لتسويق وترويج المنتجات المحلية الحرفية والتراثية، ودعم رواد الأعمال من الحرفيين المنتجين من أبناء الوادي الجديد لزيادة الفرص التسويقية للمنتجات الموجودة وتوفير التدريب للمنتجين لتحسين جودة المنتج وتأهيلهم للتعامل مع المنصة .

كما شهد اللقاء كذلك بحث سبل دعم جهود المحافظة لتوطين بعض الصناعات الموجودة بالوادي الجديد وتعزيز القيمة المضافة منهما بالاضافة الي المشروعات الزراعية بالمحافظة خاصة زراعة النخيل في إطار الاهتمام بصناعة التمور بما يساهم في توفير فرص عمل لمواطنى المحافظة خاصة الشباب والمرأة المعيلة ودعم الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة خاصة النباتية والحيوانية والاستفادة من إمكانيات المحافظة والحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى المحافظة.

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع علي متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا أن مبادرة "حياة كريمة" تعد بمثابة انعكاس وطني يترجم حرص القيادة السياسية الوطنية على تحقيق حياة تليق بالمواطن المصري، لافتًا الي أن محافظة الوادي الجديد شهدت نقلة حياتية إلى الأفضل، تنفذها مبادرة "حياة كريمة"، في مراكز ومدن المحافظة، من مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد، إضافة لتنمية الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير إعانات.

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلى وجود متابعة على أرض الواقع للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتنوع في عدة قطاعات منها الصحة والزراعة والطرق، موضحًا أن الشركات الحكومية والأجهزة التنفيذية المختصة فى محافظة الوادى الجديد تسابق الزمن من أجل إنجاز أكبر مشروع تنموى يستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فى القرى النائية بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تضمنت نسبة الإنجاز بالمشروعات حوالى 95% فى 28 مشروعا خدميا حيث تم تنفيذ 6 مجمعات زراعية فى قرى، أبو منقار، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل، وأبو هريرة الأم، الخير والنماء، الكفاح الأم، وفى قطاع الصحة، تم تنفيذ 9 وحدات و8 نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات انشائية بقطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ الوادي الجديد جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف.

وتناول الاجتماع ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادي الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين في إقامة مشروعات من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة في مجال المشروعات التراثية واليدوية والحرفية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن 6947 مشروع، بقيمة 592 مليون جنيه بإجمالي 14 ألف 177 فرصة عمل، وأكد المحافظ على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود محافظة الوادي الجديد في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء.

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلي الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والعامة بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ، وخدمة عملية التنمية وتعزز المزايا النسبية للمحافظة وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لابناء الوادي الجديد .

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بالمحافظات ومن بينها محافظة الوادي الجديد لتحقيق أقصي عائد اقتصادي وخدمي للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث تم الإشارة إلي أن إجمالي ما سيتم زراعته 145 ألف شجرة للمرحلة الأولي من المبادرة ، وأكد المحافظ أنه فور استلام الأشجار، يتم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، ويقوم مسئولى الوحدات المحلية للمدن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.