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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الإقليمى

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:26 ص
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الإقليمى حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق الاقليمى نطاق الصف ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري الاقليمى فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

حادث مرورى

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