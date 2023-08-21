اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:31 ص
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح حادث تصادم_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة الكريمات في أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بعد بوابة الكريمات، اتجاه بني سويف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. 
 
تم نقل المصابين لمستشفى أطفيح المركزي  وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

انقلاب سيارة

طريق أطفيح

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة