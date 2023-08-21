إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة داخل محل حلاقة بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، بسبب نشر فيديو لعميل بدون أذنه، وتم القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة .

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص ،نشوب مشادة كلامية بين عمال محل حلاقة وشاب بسبب قيامهم بنشر فيديو له أثناء الحلاقة داخل المحل دون أذنه، وعندما توجه إليهم برفقة عدد من أصدقائه لمعاتبتهم نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها عمال المحل بالتعدي على الشاب وأصدقائه بأمواس الحلاقة مما تسبب فى إصابة الشاب و2 من اصدقائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.