إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة مع أخرين نطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الاسعافات الاولية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول كل من" محى ا" 69 سنة و" زياد ع" 15 سنة ، و " كريمة ع"55 سنة مقيمون نطاق مركز أبوحماد، مصابون بجروح قطعية متعددة.

وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع أخرين نطاق مركز أبوحماد، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن ناحية أخرى وقع حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء مكون من طابق واحد، نطاق مدينة العاشر من رمضان، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية.