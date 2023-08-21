إصابة 3 أشخاص بعقر كلب في إحدى قرى البدرشين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص ب عقر كلب ضال بإحدى قرى البدرشين، في محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى مصابين بعقر كلب في إحدى قرى البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن كلبا عقرهم، فتم تكليف الجهة المختصة لمطاردة الكلب، خشية تسببه في إصابات أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.