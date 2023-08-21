إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل بالطريق السياحى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق السياحى وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين اعلي الطريق السياحى ، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل و2 آخرين وجري نقل المصابين إلي المستشفى الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووضع بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات: