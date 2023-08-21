إصابة طفلة إثر سقوطها من علو بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت طفلة باشتباه كسر بالجمجمة إثر سقوط من علو بنطاق مركز منيا القمح بالشرقية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" شيماء م" 9 سنوات مقيمة منيا القمح مصابة باشتباه كسر بالجمجمة ، وتم تقديم الاسعافات الاولية لها، وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعة ،وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة اثر سقوط من علو تم تحرير محضر بالواقعة.













