إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بالترعة فى دار السلام جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة داخل الترعة المجاورة للطريق، نتج عن الحادث إصابة 2 من مستقلى السيارة تم نقلهما إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة داخل الترعة المجاورة للطريق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة أنه سير سيارة أجره على الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن دائرة مركز دار السلام أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه غنقلابها بالترعة المجاورة للطريق وإصابة ر . أ . م 60 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرزح متفرقة بفروة الرأس، وإصابة ع . ع . م . 46 سنة بكدمات بالظهر وجروح سطحية بالقدم اليمنى.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم أنتشال السيارة وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.