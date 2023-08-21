إصابة سيدة بحروق بالجسم فى المراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة مصابة بحروق بالفخذين من الدرجة الأولى عقب إمساك النيران بملابسها عقب نشوب حريق بالمنزل بناحية قرية البهاليل بجوار الوحدة الصحة دائرة مركز اللمراغة شمال محافظة سوهاج.



كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية البهاليل دائرة مركز المراغة شمال المحافظة ووجود مصابه وتم نقلها للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.



وبالإنتقال والفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بمنزل بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة ص . م . م 35 سنة بحروق بالفخذين من الدرجة الأولى وتم إحتجازها بقسم الحروق بمستشفى سوهاج الجامعى وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة لها وجار متابعة الحالة.



تم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق والتي تمكنت من السيطرة عليه والحد من إنتشارة وانحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية بالمنزل محل الحريق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.



ذكر أن الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة داخل الترعة المجاورة للطريق، نتج عن الحادث إصابة 2 من مستقلى السيارة تم نقلهما إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.



كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة داخل الترعة المجاورة للطريق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج.



وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة أنه سير سيارة أجره على الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن دائرة مركز دار السلام أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه غنقلابها بالترعة المجاورة للطريق وإصابة ر . أ . م 60 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرزح متفرقة بفروة الرأس، وإصابة ع . ع . م . 46 سنة بكدمات بالظهر وجروح سطحية بالقدم اليمنى.



تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم أنتشال السيارة وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.



