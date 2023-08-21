إحالة 6 أشخاص من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أتليدم بالمنيا للتحقيق

المنيا - حسن عبد الغفار

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، 6 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أتليدم التابعة للمركز للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى، وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والإنصراف تبين عدم تواجد 2 أطباء و2 تمريض و2 إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز، على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.