إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مخدومها بالإكراه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجنى باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة ،فى واقعة القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة مبلغ مالى من شقة مواطن ،أن المتهمة تعمل خادمة لدى المجنى عليه ونظرا لطبيعة عملها وعلمها باحتفاظه بأموال داخل شقته اتفقت مع زوجها على سرقته.

وأشارت التحريات الى قيام المتهمة بفتح باب شقة المجنى عليه لدخوله وسرقته،حيث اشهر المتهم سلاح أبيض وهدد به المجنى عليه واستولى منه على بطاقة بنكية واموال وفر هاربا مع زوجته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، وزوجته لقيامهما بسرقة مبلغ مالي هاتف محمول بطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجنى باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.