أوروبا تلجأ لعزل المنازل بطلاء ملون لتقليل الإنفاق على مكيفات الهواء

فاطمة شوقى

تتعرض دول أوروبا لموجة حر شديدة هذا الصيف، حيث تجاوزت درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية، مما أدى إلى التفكير فى التوصل لحلول فى ظل وجود أزمة فى الطاقة، وعدم استخدام مكيفات الهواء، حسبما قالت صحيفة "الاسبانيول".

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنين لجأوا إلى الطلاء بألوان مختلفة يمكن استخدامه لإبقاء المبانى أكثر برودة فى الصيف وأكثر دفئا فى الشتاء، وهذا لا يعنى فقط انخفاضا كبيرا فى استهلاك الطاقة ولكن أيضا فى الانبعاثات الضارة لغازات الاحتباس الحرارى، وهى الأسباب الرئيسية لتغير المناخ، ولهذا السبب تظهر المزيد من البدائل لتريد فقط المنازل ولكن أيضا للمركبات مثل السيارات وحتى الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن استخدام هذه الدهانات لإنشاء طلاء منخفض الانبعاث (أي انعكاس عالي) دون التضحية بالمظهر المرئي الملون، هذه الظاهرة الفيزيائية تحسن بشكل كبير العزل الحراري للمساحات المغلقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانعكاس القريب للأشعة تحت الحمراء يخفف من ارتفاع درجة الحرارة في الطقس الحار. بالإضافة إلى جاذبيتها الجمالية المحتملة ، مقارنةً بالدهانات شديدة البياض التي لها تأثير مماثل ، يمكن أن يقلل التصميم البصري لهذه المنتجات من استهلاك الطاقة السنوي بنسبة 36٪ للتدفئة و 20٪ لتكييف الهواء ، وفقًا للتجارب التي أجراها مهندسو جامعة ستانفورد.

توفير الطاقة

وجمع العلماء بعض البيانات: يمثل تسخين وتبريد المساحات حوالي 13٪ من استهلاك الطاقة العالمي وحوالى 11٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتأثير الاحتباس الحرارى، لهذا السبب، هناك حاجة ماسة إلى تطوير طرق وحلول بديلة للطرق الحالية ، مما سيقلل بشكل كبير من هذه النسب.

وقال يى كوى ، أستاذ علوم وهندسة المواد والقائد مؤلف الدراسة في بيان صحفي صادر عن جامعة ستانفورد، إنه " يتم ايلاء المزيد والمزيد من الاهتمام لكيفية تقليل الاحتباس الحرارى بين أماكن المعيشة والعمل البشرى ومحيطهم ، وهناك طلب على مواد جديدة لتحسين العزل، مثل أفلام النوافذ منخفضة الانبعاث الحراري".

مع الأخذ في الاعتبار أن طيف الأشعة تحت الحمراء لأشعة الشمس يسبب 49% من التسخين الطبيعي للكوكب عندما تمتصه الأسطح ، يمكن أن تكون هذه الأفلام فعالة للغاية، وأفضل مثال يمكن اتباعه في تطوير دهانات التحكم الحرارى، في الواقع، هذه المنتجات موجودة بالفعل ، ولكن غالبًا ما يكون لها لون فضي أو رمادي معدني ، مما يحد بشكل كبير من استخدامها المحتمل.