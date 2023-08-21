أكرم القصاص يكشف لطلاب جامعة القاهرة الهدف من الحوار الوطنى

كتب محمد صبحى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع ، أننا أصبحنا فى عالم معقد والخبر أصبح عمره دقائق وهناك بعض الأخبار والتقارير الخارجية التى تستهدف تقسيم المجتمعات، ومصر كانت تقع وسط براميل بارود، ووعى المصريين ساعدهم على التفرقة بين الإيمان والتطرف ورفض تقسيم المجتمع والشعب أثبت أنه على درجة من الوعى تتصدى لاستهداف الدولة المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال كلمة له مع طلاب جامعة القاهرة ضمن معسكر القيادة الفعالة المقام تحت شعار تطوير الوعى الوطنى وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعات ومراكز العلم تخرج منها الحلول للمشكلات ومصر لن تتقدم الا بالعلم والافكار، موضحًا أن التنمية أساسها العلم وهناك دول لم ترث شىء وحققت نهضة وتقدم كبير.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص ، أن طلاب جامعة القاهرة رسل فى المجتمع للمناقشة واستعادة الثقة بالنفس وان نكون قادرين على التطوير وضرورة ربط سوق العمل بالتعليم والزراعة والصناعة تقوم على العلم ، موجهًا الطلاب بضرورة إعمال التفكير النقدى بحيث يكون كل فرد لديه القدرة على التفكير دون التقيد بآراء وأفكار موجهة.

واستطرد رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أن هناك تساؤلات لديكم حول مسار نقاش الحوار الوطنى وفائدة النقاش والبعض شكك فى الحوار وطالب بالديمقراطية متابعًا المشاركة مهمة فى الحوار الوطنى والديمقراطية لم تهبط من السماء ولكن من المشاركة وابداء المقترحات وتبادل الرؤى.

وأكد القصاص أن الحوار الوطنى شارك فيه تيارات سياسية ومجتمعية ويرسم خريطة المستقبل وخطط تطور التعليم والجامعات والانتخابات وتشكيل المجالس الشعبية ويهدف إلى الوصول لنتائج قابلة للتنفيذ.

وأردف ، أن الحوار الوطنى هو إدارة للتنوع وهى جزء من الوعى والتفكير النقدى لضمان عدم التمسك بالرأى بل يكون لدينا من الوعى والمناهج تحليل الواقع وصولا الى نتايج فى السياسة والاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها .

وأشاد القصاص خلال كلمته بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف السياسة الخارجية للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية وفتح آفاق كبيرة ومتنوعة مع دول العالم