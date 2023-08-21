أكرم القصاص: مصر نفذت مشروعات اقتصادية ضخمة بالتوازى مع محاربة الإرهاب

كتب محمد صبحى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن الدولة المصرية تعرضت لتحديات كبيرة خلال 10 سنوات وواجهت تهديدات إرهابية وتحديات كبيرة، موضحًا أن مصر كانت تنفق مليار جنيه شهريا لمواجهة الإرهاب لمدة 20 شهر، مؤكدا أن هزيمة الإرهاب فى مصر كان ثمنه شهداء من الجيش والشرطة وأهالي سيناء، موضحًا أن فى وقت من الأوقات كان الإرهاب يهدد الجامعات.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال محاضره له مع طلاب جامعة القاهرة ضمن معسكر القيادة الفعالة المقام تحت شعار تطوير الوعى الوطنى وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه فى ظل محاربة الارهاب تصدت الدولة من 2011 لمجموعة كبيرة من التحديات وكان التعداد السكانى حوالى 80 مليون والان 106 مليون والمواليد تحتاج جامعات ومدارس ووظائف مشيرًا إلى أن كان هتاك منصات ولجان تشير الى ان مصر تفقد اقتصادها ولن تستطيع على النهوض فى حين أنه بالتوازى مع محاربة الارهاب نفذت الدولة مشروعات اقتصادية وزراعية وصناعية.

وتابع رئيس مجلس إدارة اليوم السابع " أنه خلال 10 سنوات عبرنا العديد من التحديات ونجحنا فى ذلك والعالم خلال السنوات الماضية واجه أزمة كورونا وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا والتى كانت حرب باردة وساخنة يدخل فيها صراعات مختلفة وأسفرت عن مشاكل اقتصادية اثرت على العالم كله واصبحنا مسئولين عن مواجهة هذه التحديات.