أكرم القصاص لطلاب جامعة القاهرة: مصر تعرضت لتحديات كبيرة ولديها القدرة على قيادة المنطقة

كتب محمد صبحى

رحب الدكتور عبد الله التطاوى مستشار رئيس جامعة القاهرة بالكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع" خلال استضافته فى معسكر القيادة الفعالة النسخة الأولى التى تنظمها جامعة القاهرة تحت شعار "تطوير الوعى الوطنى"، مؤكدا أنه كاتب صحفى وطنى ولديه رؤية وطنية واضحة ويشارك الجامعة فى كافة المحافل المتعلقة بمعسكرات الطلاب لتطوير الوعى.

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إنه يشعر بفخر عندما يلتقى طلاب جامعة القاهرة، موجهًا الشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عبد الله التطاوى والدكتور مجدى عمر، موضحًا أن طلاب الجامعة الرسل الحقيقية بين المجتمع وبعضه ومؤسسات الدولة وجامعة القاهرة والجامعات مصدر حقيقى للافكار وجميع الأفكار التى شكلت مصر فى العصر الحديث انطلقت من جامعة القاهرة ويجب أن يكون مسار فخر للطلاب.

وأضاف القصاص خلال لقائه مع طلاب جامعة القاهرة، أن أدوات النشر الحديث أصبحت مركزة على الشاشة التى نطل منها على العالم ويطل عليها العالم منه، وعلى الرغم من كوننا فى عصر المعلومات نحتاج الى فرز المعلومات أكثر من تجميع المعلومات ، موضحًا ان اعلام العالم يركز على مصر، وأن دور خريجى الجامعات مزدوج، الأول يتلقون العلم والثانى همزة الوصل مع المجتمع لأنهم يتحاورون فى وسائل النقل مع الجمهور.

وتابع أكرم القصاص : "واجهنا على مدار السنوات الماضية مجموعة من التحديات فى حين أن مصر لديها القدرة على التفكير وتقود المنطقة وحين تتطرق مصر الى أى مسألة يحدث منافسة حقيقية لتقليد مصر.