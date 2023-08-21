أكبر عملية بحث منذ 50 عاما للعثور على "الوحش الأسطورى" فى بحيرة باسكتلندا

كتبت رباب فتحى

بمجرد أن تكتب اسم بحيرة "لوخ نس" فى اسكتلندا على محرك البحث، يظهر لك فى أول نتيجة صفحة تتحدث عن "وحش" البحيرة، وهو مخلوق غير مؤكد الوجود، لكن يبدو أن البعض رآه على مر السنوات ليتحول إلى كائن محبب يظهر فى القصائد الشعبية ويعد جزءا لا يتجزأ من اسم المدينة.

ويستعد الآن عشاق وحش البحيرة لأكبر عملية بحث منذ 50 عامًا، حيث يشارك مئات من المتطوعين من جميع أنحاء العالم لمراقبة البحيرة، كما يتم استخدام الطائرات بدون طيار والمعدات الصوتية.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن "الوحش المائى" الذى يسمى "نيسى" يعد جزءا من الأسطورة الحديثة حول وحش بعيد المنال يعيش فى أعماق البحيرة، وهى الأسطورة التى تحولت لقصص وأفلام على مدار السنوات.

وسردت الصحيفة كيف بدأت الأسطورة قبل 90 عاما، عندما اقتحم ألدى مكاي حانة مذعورا يحكي عن مشاهدته لوحش مائى فى البحيرة وسط ذهول الحاضرين. وروجت صحيفة "إيفرنيس كورير" الاسكتلندية لهذه الرواية.

وينظم مركز لوخ نس عملية البحث عن المخلوق الغامض، وسيشارك المتطوعون من جميع أنحاء العالم شخصيًا وعبر الإنترنت فيما يُعتقد أنه أكبر مراقبة لسطح الماء على مدار الساعة لمتابعة أي حركات لا يمكن تفسيرها على مدار يومين.

وبالشراكة مع فريق البحث التطوعي "لوخ نيس للاستكشاف" ، ستدرج عملية البحث معدات المسح التي لم يتم استخدامها من قبل في البحيرة من قبل ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار لإنتاج صور حرارية للمياه من الهواء باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء ، بالإضافة إلى ميكروفون للكشف عن إشارات صوتية تحت السطح.