أسوشيتدبرس: نقص الأرز وارتفاع الأسعار يهددان الأمن الغذائى العالمى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الأمن الغذائي العالمى أصبح محل تهديد منذ أن أوقفت روسيا اتفاق الحبوب الذى يسمح لأوكرانيا بتصدير القمح، وظاهرة النينو التي أثرت على إنتاج الأرز. والآن، فإن أسعار الأرز ترتفع، فقد وصلت أسعار تصدير الأرز فى فيتنام على سبيل المثال إلى ارتفاع غير مسبوق منذ 15 عاما، مما يضع الأشخاص الأكثر ضعفا فى الدول الفقيرة فى خطر.

وقال بيو دامين، مسئول الموارد الطبيعية فى منطقة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمقيم فى بانكوك، إن العالم فى نقطة انقلاب. وحتى قبل القيود التي فرضتها الهند، فإن الدول كانت تعانى من ارتفاع أسعار الأرز بشكل كبير توقعا لندرة المحصول بعد الدمار الذى سببته ظاهرة النينو، مما خلق أزمة إمداد وارتفاع الأسعار.

والأمر الذى يمكن أن يجعل الوضع أسوأ، وفقا للتقرير، هو لو أن الحظر الذى فرضته الهند على الأرز غير طويل الحبة يتسبب فى تأثير الدومينو، فتسير دول أخرى على دربها. وقد أوقفت الإمارات بالفعل صادرات الأرز للحفاظ على المخزون المحلى. ومن التهديدات الأخرى، هو لو دمر الطقس الشديد محصول الأرز فى دول أخرى.

والنينو هو ارتفاع موسمى مؤقت طبيعى فى أجزاء من المحيط الهادى، والذى يحدث تحولا فى أنماط الطقس العالمى، والتغير المناخى يجعل أكثر قوة. وسيتردد آثارها عالميا، فاستهلاك الأرز فى أفريقيا كان يتنامى بشكل ثابت، واغلب الدول تعتمد على الواردات. وفى حين أن الدول التي لديها عدد كبير من السكان تحاول زراعة المزيد من محصولها الخاص مثل السنغال، فإن كثيرين آخرين يعانون.