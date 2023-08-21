أسوشيتدبرس: أكاذيب ترامب وحلفائه عن انتخابات 2020 مستمرة بعد لائحتى اتهام ضده

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحلفائه قد ضاعفوا من "الأكاذيب" المتعلقة بالانتخابات، وذلك بعد صدور لائحتى اتهام ضد الرئيس السابق بشأن محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب يواجه لائحة اتهام فيدرالية وأخرى فى واشنطن تتهماه بالكذب بشأن انتخابات 2020 لقلب فوز جو بايدن، لكنهما لم تسفرا عن إبطاء الأكاذيب المتعلقة بالانتخابات المتدفقة من ترامب وأنصاره.

وتابعت: فبعد يومين فقط من لائحة اتهام جورجيا، قام أحد أشد الأنصار المتحمسين لترامب وهو مايك ليندل، خلال مشاركته فى مؤتمر بنشر المعلومات الكاذبة بشأن الانتخابات مرة أخرى. وخلال المؤتمر الذى عقد فىى ولاية ميسورى، بدأت الفعالية بعرض من ميندل، الذى كان أحد مروجى فكرة سرقة الانتخابات الرئاسية، عن جرائم انتخابية مزعومة وفيديو عن التزوير.

وشمل هذا لقطة من نوفمبر 2020 والتي ظهر فيها العاملون فى الانتخابات فى مقاطعة فولتون فى جورجيا يسحبون حقيبة من بطاقات الاقتراع من تحت مكتب لإضافتها إلى عد الأصوات.

وكما أظهرت الأدلة، فإن العاملة روبى فريمان كانت تقوم بعملها، وتسحب حاوية حكومية مليئة بالبطاقات الحقيقية التي يجب عدها. وقد أظهرت ثلاث إحصاءات لأصوات جورجيا، منها واحد يدوي، أن البطاقات تم عدها بشكل سليم، وأن النتائج دقيقة.

إلا أن فريمان وابنتها التي عملت أيضا فى مكتب الانتخابات فى تلك الليلة، تم استهدافهم من قبل ترامب وحلفائه، واتهامها بالمساعدة فى ترجيح كفة الانتخابات لصالح بايدن.

ويواجه الرئيس الامريكى السابق أربعة لوائح اتهام من بينها اثنتان تتعلقان بانتخابات 2020. وعلى الرغم من مزاعم ترامب التي تبين خطأها مرارا، حتى من قبل مستشاريه، فإنها ظلت صامدة داخل حزبه. وأظهر استطلاع لرأى لأسوشيتدبرس الأسبوع الماضى أن 57% من الجمهوريين يقولون إنهم لا يرون بايدن رئيسا منتخبا بطريقة مشروعة.