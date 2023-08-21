أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 21-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 21-8-2023.

إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.16%، والعرب على 4.35%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والعربية للشراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7500 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5399 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5447 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 9.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 5.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.88%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.02%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.837 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.19%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 40.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.51%.

- بي انفتسمنتس القابضة بسعر إغلاق 18.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.