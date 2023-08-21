أخبار مصر.. طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 وأسوان 44 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لاعتماد خطة عمل دول جوار السودان لحل الأزمة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف، لمتابعة مخرجات الاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، والموقف من خطة العمل المنبثقة عنه.

الحكومة تنفى وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع وافدين من الحصول على تأشيرة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

البابا تواضروس الثانى يلتقى أمير قطر في العاصمة المجرية بودابست

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تتاح على الموقع الإلكتروني فور انتهاء فرز الرغبات بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية فى فرز رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مساء الأحد الماضى، والتي انطلقت يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى وبإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

السكة الحديد تسمح بدخول القطارات السياحية محطة رمسيس بدءا من الجمعة المقبل

أصدرت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، تعليمات جديدة للإدارات المعنية داخل محطاتها بدخول بعض قطارات وجه بحرى مرة أخرى إلى محطة رمسيس بدلا من الانتهاء بمحطة شبرا الخيمة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس 2023. السكة الحديد تعلن عن قيام ووصول بعض القطارات من محطة رمسيس بدلا من شبرا أعلنت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة وذلك تيسيراً على الركاب.

الصحة: إصدار 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.8 مليار جنيه يوليو الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألفا 164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم. التعليم تعلن نتائج تظلمات الثانوية العامة دور أول غدا تعلن غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، وأكدت مصادر مسئولة، أن هناك بعض كاسات الإجابة استحقت الزيادة فى الدرجات وتم منحها للطلاب وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع تغيير شهادات الطلاب بعد الزيادة. بالأسماء وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية الأربعاء المقبل أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر 300مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً . وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثانٍ بنسبة نجاح 92.4% اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 وأسوان 44 درجة