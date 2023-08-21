أبرزهم البابا شنودة.. بطاركة حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بالمجر

كتب: محمد الأحمدى

حصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان فى المجر.

وتعتبر جامعة بازمان فى المجر من أقدم الجامعات فى العالم حيث تأسست عام 1936 على يد الكاردينال رئيس الأساقفة بازمان بيتر وتم نقلها للعاصمةالمجرية بودابست عام 1777.

ودرس فى الجامعة العديد من الشخصيات العامة فى المجتمع الدولى والكنسي وأعطت الجامعة الدكتوراه الفخرية لكثير من الشخصيات المؤثرة عبر السنين.

وكان من أبرز البطاركة الذين حصلوا على الدكتوراه الفخرية البطريرك المسكونى برثلماوس رئيس أساقفة القسطنطينية فى 25 أبريل عام 2001.

وحصل على الدكتوراه الفخرية أيضا البابا شنودة الثالث فى 19 أغسطس عام 2011 وكذلك البطريرك المارونى بشارة الراعى عام 2012، واليوم 21 أغسطسحصل عليها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.