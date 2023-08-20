اليوم السابع
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بتكلفة 17.5 مليون جنيه.

10 معلومات عن السوق الدائم ببهيج فى الإسكندرية ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:00 ص
10 معلومات عن السوق الدائم ببهيج فى الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطنى الإسكندرية.
 
وهناك 10 معلومات عن إقامة هذا السوق الدائم لأول مرة فى قرى بهيج:
 
1. السوق يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذ حاليا بقرى برج العرب.
 
2. مشروع إقامة السوق الدائم يأتى بإجمالى تكلفة نحو 17.5 مليون جنيه 
 
3. المشروع عبارة عن إنشاء سوق حضاري متكامل ليخدم جميع أهالى قري برج العرب
 
4.  من المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع شهر نوفمبر القادم 
 
5. بلغت نسبة الإنجاز فى المشروع حتى الآن  30% 
 
6. السوق يقام على مساحة 2500 متر 
 
7. يضم المشروع إنشاء 31 محلًا للباعة الجائلين للقضاء على العشوائية
 
8.  يضم المشروع إنشاء مسجد ومبني إدارى
 
 9.المشروع استكمالا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية ، بعد السوق الحضارى بمحطة مصر.
 
10. السوق يخدم أهالى مدينة برج العرب القديمة والجديدة . 
 
 
 
إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (1)
إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (1)

إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (2)
إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (2)

إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (3)
إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (3)

إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (4)
إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج (4)

 


الاسكندرية

حياة كريمة

السوق الدائم ببرج العرب

سوق بهيج



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