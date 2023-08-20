وكالة الفضاء الروسية: انقطاع الاتصال بمسبار لونا 25 بعد اصطدامه بالقمر

وكالات

أفادت وكالة الفضاء الروسية، الأحد بانقطاع الاتصال بمسبار لونا 25 بعد اصطدامه بالقمر، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وقالت الوكالة إنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر ولم تعد موجودة.

وكانت قد أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن التقاط مركبة "لونا-25" الفضائية، الصور الأولى لفوهة "زيمان" بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من القمر، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت "روس كوسموس" إن "مركبة لونا التقطت اليوم في الساعة 08:23 بتوقيت موسكو، صورة تظهر الفوهة القطبية الجنوبية -زيمان- على الجانب المعتم من القمر، وتتوافق إحداثيات مركز الحفرة مع خط عرض 75 درجة جنوبا وخط طول 135 درجة غربا".