وفد استثمارى من جمهورية تتارستان يزور القاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادى

كتب - إسلام سعيد

يستقبل اتحاد الغرف التجارية وفد استثماري وتجاري من جمهورية تتارستان، على هامش عقد منتدى أعمال مصر تتارستانى مشترك بمشاركة أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية المصري وعدد من الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتشمل مجالات التباحث المشترك بين الجانب المصري ووفد تتارستان عدة مجالات منها الطاقة والسفن وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الطبية والأدوية وغيرها يمكن أن تكون محولا للتعاون المشترك إضافة إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية تتارستان تقع وسط روسيا فى الشق الأوروبى من الدولة الروسية عند ملتقى نهرى الفولجا وكامى، وتبلغ مساحتها نحو 67836,2 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليون نسمة، وتنقسم جمهورية تتارستان إلى 43 محافظة ومدينتين، عاصمتها قازان التى تبعد 797 كيلو مترا عن العاصمة الروسية موسكو.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المشترك يسعى إلى زيادة التعاون بين والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن زيارة الوفد إلى مصر تتزامن مع تطور العلاقات بين الدولتين وهناك محتوى كبير للتعاون بين البلدين.