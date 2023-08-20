اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 11:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام: أفغانستان صدرت لروسيا شحنة قياسية من العنب

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:31 م
وسائل إعلام: أفغانستان صدرت لروسيا شحنة قياسية من العنب عنب
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة أريانا نيوز التلفزيونية أن السلطات الأفغانية صدرت ما يزيد عن ألفي طن من العنب إلى روسيا.

وذكرت القناة مشيرة إلى رئيس غرفة التجارة والاستثمار في ولاية بلخ (شمال البلاد): أن العنب الذي تم إنتاجه في الإقليم تم تصديره إلى روسيا الاتحادية عبر مدينة هيراتان الواقعة على الحدود مع أوزبكستان يوم السبت.

ويعتبر ممثلو السلطات المحلية أن تصدير الفاكهة من أفغانستان إلى روسيا خطوة إيجابية، ويتوقعون البدء بتصدير الرمان والتفاح من خلال هيراتان في المستقبل القريب.

 

من جانبها، أكدت كالة باجهوك أن تصدير العنب إلى روسيا الاتحادية عبر أوزبكستان المجاورة بهذه الكميات يتم لأول مرة.

 

 


افغانستان

روسيا

تصدير العنب

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة