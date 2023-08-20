ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الخارجية العراقية، أن "حسين، التقى بلاسخارت، السبت؛ لبحث الأولويات التي سيطرحها العراق في مشاركته في إجتماعات الدورة (78) للجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة التي ستعقد في شهر سبتمبر القادم في مقر الأمم المُتحِدة في نيويورك.

وأضاف البيان أن اللقاء تضمن مناقشة علاقة العراق مع بعثة الأمم المُتحِدة يونامي والوكالات الدوليَّة المتخصصة ومهامها، والاستعدادات الجاريّة، من قبل المُفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بشأن الانتخابات المحليَّة، المقرر اجراؤها بتاريخ 18 كانون الأول المقبل".