اليوم السابع
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وزيرة التضامن تكرم متطوعى صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ برنامج حماية طلاب المدارس من المخدرات

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:54 م
وزيرة التضامن تكرم متطوعى صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ برنامج حماية طلاب المدارس من المخدرات وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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كرمت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء الوحدات التطوعية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمختلف المحافظات باعتبارهم ممثلين عن المتطوعين المنفذين لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة.
 
جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثانى من العام الدراسى 2022 / 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
 
 
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان (2)
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان 

وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان (3)
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان 

وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان (4)
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان 

وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان (5)
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان 

وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان (6)
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان 

وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان (1)
وزيرة التضامن تكرم متطوعين صندوق مكافحة الإدمان 

 


وزيرة التضامن

اضرار المخدرات لطلاب المدارس

حماية الطلاب من المخدرات



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