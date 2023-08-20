اليوم السابع
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وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:04 م
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.. ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.

قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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