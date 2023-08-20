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نص كلمة البابا تواضروس الثانى خلال زيارته برلمان المجر

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:26 ص
نص كلمة البابا تواضروس الثانى خلال زيارته برلمان المجر البابا تواضروس الثانى خلال زيارته برلمان المجر
كتب: محمد الأحمدى

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حضر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حفل العشاء الذي أقيم على شرف قداسته مساء اليوم في البرلمان المجري: 
 
وجاءت كلمة قداسة البابا "أنا سعيد للغاية بهذة الزيارة، وأتحدث بالنيابة عن نفسي وعن الوفد القبطي، عندما تلقيت الدعوة كنت سعيدًا للغاية، كان منالمفترض أن آتي من قبل ولكن فيروس كوڤيد عطل هذه الأمر، ويبدو أن الله أراد أن يكون هذا هو توقيت الزيارة. سعيد بالعلاقة بين مصر والمجر وأتذكر أثناءدراستي في الجامعة في الإسكندرية، كنت أركب قطار يسمى المجري، وصار لقب "المجري" لدينا في مصر مرادف لكلمة "السريع".
 
وأيضا قرأت عن المجر وعرفت أن كلمة صوبة مأخوذة من اللغة المجرية ومعناها "الحجرة الدافئة"، وهو النظام الذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.. جئنا من مصر للمشاركة في الاحتفال بالقديس اشتيڤن غدًا ، وهو احتفال بالمحبة والقداسة والتاريخ، هذا الاحتفال بالمجر، ولكن على المستوى الشخصي احتفل بأول يوم أدخل فيه الدير من 37 سنة، دخلت دير الأنبا بيشوي وهو واحد من أكبر الأديرة في مصر.
 
وتابع البابا خلال كلمته "أؤمن أن العلاقات الروحية يمكن حسبانها من القوة الناعمة. الرئيس السيسي بدأ منذ سبع سنوات في بناء عاصمة إدارية جديدة،وبدأها ببناء كنيسة ومسجد، قبل أن يبني أي مبانٍ أخرى، بدأ بالكنيسة والمسجد، وهو بذلك بدأ البداية الروحية، وأكرر شكري ومحبتي لهذه الزيارة وللترحيبالحار وسعيد بكل الحضور وأصلي دائمًا أن يديم الله علينا المحبة، فالإنسان دون محبة لا يكون إنسانًا".
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر



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