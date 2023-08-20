اليوم السابع
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نزول تنسيق الثانوية العامة بالشرقية إلى 225 درجة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:18 م
نزول تنسيق الثانوية العامة بالشرقية إلى 225 درجة.. اعرف التفاصيل محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدلاً من 228 درجة. 
 
 أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

الثانوي العام

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